Giovanna Pedretti, l'esito dell'autopsiae: le ferite su polsi e gambe. Cosa è successo in caserma

Giovanna Pedretti, l'esito dell'autopsia per chiarire il giallo di Sant'Angelo Lodigiano. Si svolge oggi all'istituto di Medicina legale di Pavia l'autopsia di Giovanna Pedretti, nel giorno del patrono di Sant'Angelo lodigiano, la cittadina dove abitava e aveva una pizzeria la ristoratrice trovata morta nel Lambro domenica scorsa dopo che era stata al centro di polemiche per una recensione che lamentava la presenza di gay e disabili nel suo locale considerata falsa.

L'esito dell'autopsia

L'ispezione cadaverica pre-autopsia ha evidenziato la presenza di ferite non solo ai polsi e a un braccio, ma anche a una gamba e al collo. Resta da stabilire con l'autopsia la causa esatta del decesso: se dovuta alle ferite, ad annegamento o a assideramento a causa delle acque gelide. In paese, dove i giornalisti vengono mal tollerati, non c'è alcuna voglia di festeggiare la ricorrenza del patrono, Sant'Antonio. Sono comunque confermati la benedizione degli animali alle 15 e la messa nella basilica di Sant'Antonio Abate alle 18.

La nota dei carabinieri: cosa è successo in caserma

Nel pomeriggio del 17 gennaio i carabinieri hanno diffuso una nota su cosa è successo in caserma: «Sabato 13 gennaio, i CC di Sant’Angelo Lodigiano, ipotizzando il reato ex art. 604 bis C.P. (propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa), al fine di informare la Procura della Repubblica competente, convocavano in caserma la Signora Pedretti con riferimento ad una recensione pubblicata su Google, e poi rimossa, da un anonimo cliente del suo ristorante. La Signora veniva sentita nel pomeriggio dello stesso giorno come persona informata sui fatti, quale potenziale vittima dell’intera vicenda. Il colloquio durava pochi minuti e la medesima confermava il contenuto della recensione, ma non era in grado di fornire ulteriori dettagli sull’identità del cliente. Nella mattinata di domenica 14 gennaio la Signora Pedretti veniva rinvenuta priva di vita e dell’intera vicenda veniva informato direttamente il Procuratore della Repubblica».