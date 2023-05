Giorgia Meloni: «Mettere in sicurezza l'Italia e il suo territorio è una sfida epocale, ora bisogna cambiare strategia»

Giorgia Meloni è certa: per mettere in sicurezza l'Italia e il suo territorio ora bisogna cambiare strategia, definendo «una sfida epocale» il progetto della cura del territorio. Presidente del Consiglio che si dice certa anche di rispettare i tempi del Pnrr.

«Mettere in sicurezza l'Italia è una sfida epocale. Stiamo purtroppo scontando decenni di scelte mancate e di ritardi e l'idea, errata, che la cura del territorio non fosse un investimento strategico. Bisogna cambiare paradigma». Così Giorgia Meloni, intervistata dal Messaggero. Sul commissario per l'Emilia Romagna, il presidente del Consiglio aggiunge: «Valuteremo le competenze e sceglieremo il profilo più adatto».

