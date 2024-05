Gigi D'Alessio querela il funzionario del Fisco che lo ha tirato in ballo: «Neanche lo conosco, la storia dei 20mila euro è falsa»

Gigi D'Alessio non ci sta e minaccia querela a Riccardo Cameo, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate arrestato insieme a due dirigenti lo scorso 17 aprile. Con delle parole che pesano quanto un macigno per l'artista napoletano, Cameo aveva tirato in ballo D'Alessio per una presunta «pratica aggiustata» in cambio di 20mila euro.

«Le dichiarazioni di un signore che non conosco e con il quale non ho mai avuto alcun rapporto, riportate nell'articolo pubblicato oggi sull'edizione romana del Corriere della Sera dal titolo: "La pratica D'Alessio? Presi 20mila euro", sono assolutamente false e frutto della fantasia di tale soggetto», si legge in una nota rilasciata dal cantante. «I presunti fatti che riferisce su di me non sono mai avvenuti e non appartengono al mio stile di vita. Ho già incaricato i miei legali di presentare immediatamente querela all'autorità giudiziaria».