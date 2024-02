Gennaro Gattuso, minacciata la sorella Ida: arrestati i presunti autori che le bruciarono le auto

Arrestati i presunti autori delle intimidazioni dai danni Ida Gattuso, la sorella di Gennaro - allenatore dell'Olympique Marsiglia. Sono accusate di avere dato alle fiamme, a scopo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, le auto di della sorella dell'ex calciatore, le due persone arrestate oggi dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, in Calabria, e ritenute vicine alle cosche di 'ndrangheta operanti nella città dell'Alto Ionio Cosentino.

Gli arresti

In manette sono finiti Aldo Abruzzese, di 51 anni, e Mustapha Hamil, cittadino di origini marocchine. I due - secondo quanto emerso dall'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro - sarebbero i responsabili dei danneggiamenti messi in atto nei confronti delle vetture donna, tra aprile e dicembre del 2023, allo scopo di ottenere il pagamento di 3 mila euro per evitare 'problemì in relazione al finanziamento di 80 mila euro complessivi ottenuto dal padre, Franco, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.