Indi Gregory, stop ai supporti vitali da giovedì. I genitori fanno ricorso contro la decisione del giudice: «Lei risponde agli stimoli»

Il tempo scorre, giovedì 9 novembre le macchine si devono spegnere. Indi Gregory, neonata inglese di otto mesi, affetta da una grave patologia mitocondriale, è secondo medici britannici considerata inguaribile. Condannata dai tribunali d'oltre Manica a vedersi staccare la spina a partire da giovedì 9 novembre, contro la volontà e le speranze dei genitori, Dean Gregory e Claire Staniforth.

A nulla sembra servire l'offerta dell'ospedale Bambino Gesù di Roma di continuare ad assisterla. Il destino della bimba è sulla carta già scritto, stando al verdetto del giudice dell'Alta Corte di Londra, che oggi non solo ha fissato in domani il termine per interrompere il supporto vitale a Indi; ma ha anche negato alla famiglia il diritto di portarsela a casa, nel Derbyshire, indicando un hospice come luogo più adeguato per l'addio, a meno che i genitori non preferiscano lasciarla nell'ospedale di Nottingham dove è ricoverata.