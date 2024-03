Il generale Vannacci: «Candidato nella Lega? Ho anche altre offerte». Egonu, Mengoni, Papa Francesco e i gay: le sue parole

Il generale Roberto Vannacci torna a parlare e lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, dopo la notizia della sospensione per 11 mesi e l'indagine nei suoi confronti per istigazione all'odio razziale per il suo libro, "Il mondo al contrario". Il militare respinge l'accusa: «La ritengo totalmente infondata. Il mio libro è un'ode alle diversità. Ma l'elogio della diversità è ben diverso dalla discriminazione».