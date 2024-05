Giornata mondiale «No tabacco»: boom di fumatori giovani in Italia, al Nord si consumano più sigarette elettroniche. La classifica dei Paesi

Giornata mondiale senza tabacco, a che punto siamo con la lotta contro la nicotina? I risultati raggiunti negli ultimi anni sono notevoli, ma non è ancora abbastanza. Lo scenario in Italia desta molta preoccupazione. Due diverse indagini dell'Istituto superiore di sanità (Iss) rese note in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio. Le ricerche registrano anche un calo netto del numero dei centri antifumo. «Negli ultimi 15 anni la percentuale di fumatori si è ridotta, ma troppo lentamente. Erano il 30% nel 2008, adesso si attestano al 24% - evidenzia il presidente dell'Iss Rocco Bellantone -. Questo processo va accelerato puntando sulla prevenzione, che deve partire dalle scuole. Sono infatti proprio le scuole uno dei luoghi principali in cui costruire una socialità tra i bambini e ragazzi che punti a promuovere stili di vita sani, come l'abitudine a non fumare»



La maggioranza degli adulti tra i 18 e i 69 anni non fuma (59%) o ha smesso di fumare (17%), ma un italiano su quattro è ancora un fumatore (24%). E questa percentuale cresce tra i giovani: il 30,2% usa almeno un prodotto tra sigaretta tradizionale, tabacco riscaldato o sigaretta elettronica, e sempre in questa fascia di età raddoppia il policonsumo, ovvero l'utilizzo contemporaneo di diversi prodotti, che si attesta al 62,4%, rispetto a un precedente 38,7%.