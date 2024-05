La morte di Franco Anelli, il giallo dell'ultimo messaggio whatsApp inviato dal rettore della Cattolica: «Game over»

Si indaga sulla morte del rettore dell'Università Cattolica di Milano, Franco Anelli L'ultimo aperitivo consumato prima della cena. Quindi un paio di telefonate e un ultimo breve messaggio su whatsApp che a rileggerlo ora mette i brividi: “Game over”, un messaggio con lo smartphone inviato a una cerchia ristretta di conoscenti e amici. Poi il silenzio e il volo fatale dal palazzo nel cuore di Milano tra zona castello Sforzesco e la stessa università che dirigeva. Il rettore dell’Università Cattolica Sacro Cuore, il giurista 60enne Franco Anelli, si è tolto la vita giovedì sera, lanciandosi nel cortile interno dello stabile di 6 piani in cui viveva. Un tragico volo che non gli ha lasciato scampo: la moglie che era in casa con lui non si è accorta di niente. Poi ha lanciato l'allarme dopo non averlo visto per un po'. Gli inquirenti che hanno trovato il corpo, non prendono in considerazione altre ipotesi se non quella del suicidio.

Franco Anelli, com'è morto il rettore della Cattolica? Il corpo trovato nel palazzo in centro a Milano, l'analisi dei tabulati telefonici e del pc