G7, cosa fanno le first lady (e un gentleman) in Puglia: il pranzo con burrata e "sporcamusse", i trulli e le ceramiche IL MENU

Bello come una vacanza. È il tour tra arte e relax delle first lady (e di un first gentleman) dei grandi della Terra in Puglia, ospiti del resort di lusso Borgo Egnazia di Fasano, città in cui si tiene il G7 dal 13 al 15 giugno. Una gita tra prodotti locali, musei, monumenti e uliveti da vedere che coinvolgerà anche Amèlie Derbaudrenghien, moglie del presidente del consiglio europeo Charles Michel, Britta Ernst, moglie di Olaf Scholz, la first lady giapponese Yuko Kishida, Ritu Banga, moglie del presidente della Banca Mondiale e il first gentleman Heiko von der Leyen, marito della presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen. Potrebbe anche aggiungersi la moglie del presidente turco Emine Erdogan.