Fiorello è stato intervistato in esclusiva dal Tg1 che si è fatto raccontare la carriera dello showman più famoso e amato d'Italia. Il comico ha parlato dei suoi esordi in televisione ma ha anche espresso la propria opinione sulla radio e sulle sue esperienze a Sanremo. Fiorello ha anche parlato dei professionisti della televisione che lo hanno ispirato come, ad esempio, Pippo Baudo, oppure degli amici come Amadeus.