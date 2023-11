Filippo Turetta in lacrime davanti al gip. «Si è avvalso della facoltà di non rispondere»

Filippo Turetta non ha risposto al gip: «Si è avvalso della facoltà di non rispondere» ed è scoppiato a piangere. Si è concluso l'interrogatorio di garanzia davanti al gip nel carcere a Verona, dove il giovane è recluso con l'accusa di aver ucciso Giulia Cecchettin. Assistito dall’avvocato Giovanni Caruso, Filippo Turetta si è trovato di fronte al gip di Venezia, Benedetta Vitolo. All’interrogatorio era presente anche il pm Andrea Petroni.

«Non anticipo alcunché rispetto all’interrogatorio per rispetto all’autorità giudiziaria. Non presenterò richiesta al Riesame, né richiesta di affievolimento della misura» della custodia cautelare in carcere, le parole del difensore che ieri pomeriggio aveva incontrato il suo assistito.

Dopo l’interrogatorio di garanzia, nei prossimi giorni anche il pm Petroni potrà decidere di sentire il 21enne che, solo dopo aver fatto richiesta al pm, potrà incontrare i genitori.

Filippo Turetta, l'avvocato Caruso: «Non chiederemo la scarcerazione». Il colloquio di tre ore in carcere