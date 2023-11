Giulia Cecchettin, le sue ultime ore. La cena offerta a Filippo Turetta e le promesse di lui: «Cambio». Poi le urla choc

Le prometteva che sarebbe cambiato, che non sarebbe stato più ossessivo. Le doveva dare un'ultima possibilità. Filippo Turetta, presunto assassino di Giulia Cecchettin, voleva recuperare la fiducia della sua ex fidanzata. «Senza di te la mia vita non ha senso», le diceva. Le telecamere e il gip di Venezia, Bendetta Vitolo, come rivela il Gazzettino, fanno chiarezza su quello che è successo quel sabato sera, 11 novembre, quando Giulia ha lasciato la sua casa di Vigonovo raggiunta dall'ex fidanzato per non farvi più rientro.