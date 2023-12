Filippo Turetta, cosa scattò quella sera. La laurea di Giulia Cecchettin punto di non ritorno e il sogno di fare l'agricoltore

Amore e prospettive lavorative. Per Filippo Turetta sembravano essere le priorità. Il 22enne voleva fare l'imprenditore agricolo e nella sua vita non c'era spazio che per Giulia Cecchettin, l'ex fidanzata che stava per laurearsi. L'aveva lasciato, ma lui non si rassegnava. Voleva che lei tornasse nella sua vita. «Giulia era mia di nessun altro», ha raccontato al magistrato che l’ha interrogato, ammettendo l’omicidio. Ma cosa è scattato nella testa del giovane sabato 11 novembre? Perché Turetta ha ucciso Cecchettin?