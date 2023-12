Filippo Turetta, la Fiat Punto arriva in Italia: le analisi sul sangue e il giallo del telefonino

La Fiat Punto con cui Filippo Turetta è fuggito dopo aver ucciso Giulia Cecchettin, secondo quanto si apprende, arriverà domani sera in Italia. L'auto, sequestrata sull'autostrada A9 in Germania nei pressi di Lipsia dove è stato arrestato l'ex fidanzato della studentessa, sarà portata direttamente nei laboratori del Ris dei Carabinieri di Parma, dove saranno effettuati gli accertamenti. Da analizzare, soprattutto, il telefonino rinvenuto a bordo che potrebbe essere cruciale per le indagini.