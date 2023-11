Filippo Turetta, sì all'estradizione: il rientro in Italia scortato dai carabinieri

Nulla osta al trasferimento di Filippo Turetta in Italia. I giudici tedeschi hanno dato il via libera alla consegna alle autorità del 22enne indagato per l'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin arrestato su mandato di arresto europeo in Germania. In una nota, che segue quella sulla convalida dell’arresto in cui il 22enne aveva già espresso il consenso al rimpatrio, «Se la persona perseguitata ha acconsentito all'estradizione semplificata e non sono più evidenti ostacoli all'estradizione», per eseguirla «non è necessaria un'ulteriore decisione del tribunale».

La parola passa ora alle autorità italiane, che dovranno predisporre il rimpatrio di Turetta, probabilmente scortato in patria dai carabinieri.