Filippo Turetta, nell'auto un coltello con lama da 12 centimetri. Il giallo della Sim straniera

La polizia tedesca ha fatto una scoperta cruciale nell'indagine su Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin e arrestato in Germania dopo una fuga di una settimana. All'interno della Fiat Punto nera, dove il 22enne è stato riconosciuto e fermato sabato sera mentre era accostato a fari spenti sulla corsia d'emergenza della A9 a 150 km da Lipsia, gli agenti hanno rinvenuto un coltello da cucina con una lama di dodici centimetri: potrebbe essere quella l'arma del delitto, quella che ha inferto le oltre 20 coltellate alla ex fidanzata. Tra gli effetti personali di Turetta, non solo il coltello.