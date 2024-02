Sanremo 2024: record, numeri e curiosità del Festival. Poche donne e ben 15 debutti tra i Big. I ritorni e le celebrazioni

Una finale di Sanremo con il botto quella di sabato 10 febbraio perché per la prima volta nella storia del Festival saranno trenta i cantanti in gara. Negli anni passati, per il minor numero di artisti in concorso nella categoria Big e per via delle eliminazioni, non era mai successo. È uno dei record del quinto festival consecutivo di Amadeus, quello con il quale raggiunge il primato, ma solo per il numero di edizioni in sequenza, dei conduttori da record Pippo Baudo (che ne vanta 13) e Mike Bongiorno (11).