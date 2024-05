Cannes 2024, la cerimonia di consegna della Palma d'Oro: i premi, i favoriti e dove vederlo

Festival di Cannes 2024, la linea del traguardo è ormai vicinissima e le luci del tappeto Rosso si accenderanno oggi, sabato 25 maggio, per l'ultima volta, intorno alle 18 quando cominceranno gli arrivi dei vincitori, dei possibili vincitori, degli ospiti d'onore sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes.

Tra i protagonisti certi, oltre alla madrina Camille Cottin, alla giuria con la presidente Greta Gerwig e l'italiano Pierfrancesco Favino, oltre alla Palma d'oro alla carriera George Lucas, sembra scontata la presenza del cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, sfuggito alla prigione nel suo paese e qui in concorso da favorito nel Palmarès con “Il seme del fico sacro”. La diretta televisiva della serata è annunciata per le 18.45. Al termine conferenza stampa della giuria e dei vincitori.

Ma per i cinefili non sarà questo l'unico appuntamento della giornata visto che, come da tradizione, tutte le sale del Palais - ad eccezione del Grand Theatre Lumière - programmeranno fin dalle 8.30 del mattino, in replica, i film del concorso di quest'anno. A notte alta le luci si spegneranno sulla 77/a edizione del Festival diretto da Thierry Fremaux.