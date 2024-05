Cannes, ecco il salotto delle celebrità: cos'è il DPA, amatissimo dai vip ma off limits per i comuni mortali

Chiamatelo, se volete, “salotto delle celebrità”. No, non è una stanza segreta che si attiva toccando un libro o un candelabro, ma un luogo dove nei maggiori eventi (vedi Festival di Cannes) è destinata a viziare, coccolare e far riposare le star tra un tappeto rosso e un’intervista. Di mangiare non se ne parla proprio, al massimo allungano la mano verso un finger food o bevono acqua al gusto di frutta. D’altronde hanno una missione da compiere: entrare in un abito striminzito che altro non è che una taglia da laboratorio.

Non stiamo parlando degli stilisti d’alta moda, sia chiaro, ma di tutte quelle che sognano un Dior personalizzato ma si accontentano di uno che “vorrebbe ma non posso”. Scherzi a parte, la più famosa – e anche la prima - tana che sulla Croisette cela i segreti degli artisti è la DPA (Dubois Pelin & Associates), che da 19 anni fa brillare le stelle di Cannes. Quest’anno la tendenza vira sui trattamenti e sullo stile asiatico, oltre che sulle fragranze personalizzate. Ecco i trend tra i più apprezzati dalle star (anche se la suite ha molte, moltissime proposte).