Ferragni, la social media marketing: «È in una crisi di reputazione, non condivido i suoi valori»

Chiara Ferragni si trova nel bel mezzo di una crisi di reputazione e c’è «chi può sfruttare questa situazione». L'avvertimento è di Veronica Gentili, esperta di social media marketing e tra i 50 più influenti al mondo nell’Ad Tech secondo AdTech Weekly. La professionista spiega inoltre quali possono essere alcuni degli aspetti non più condivisi dalle aziende. «Non sono molto in linea sul piano valoriale - prosegue Gentili -, ovvero l'esposizione dei bambini, del possesso, del successo». Ma rischia davvero di essere la fine dell'influencer digitale? E quanto incide la perdita dei follower? Le risposte dell'esperta.

Veronica Gentili, esperta di social media marketing