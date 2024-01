Uccide la compagna a coltellate e si impicca mentre i 3 figli piccoli sono a scuola: Igor Moser e Ester Palmieri si stavano separando

Uccide la compagna a coltellate e poi si toglie la vita. L'ennesimo femminicidio è successo nel Comune di Valfloriana, in Trentino. Igor Moser, boscaiolo di 46 anni, ha ucciso la compagna, Ester Palmieri, di 38 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi: lui è stato trovato morto impiccato.

A quanto si apprende, alla base della tragedia ci sarebbero stati dei problemi coniugali. Avevano tre figli, tutti di età inferiore dei 10 anni che erano a scuola al momento della tragedia. Sul posto è giunta la pm di turno Maria Colpani. Proprio a Castello di Fiemme, nel fienile di sua proprietà, stando alle prime ricostruzioni, l’uomo si tolto la vita dopo il delitto. La donna è stata ritrovata dai familiari in casa quando era già troppo tardi.