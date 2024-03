«Chiara Ferragni e Kate Middleton? Ma quale errore di comunicazione. Non hanno chiesto scusa sul serio. Imparino da Fedez»

Da Fedez e Chiara Ferragni alla duchessa di Cambridge e Galles Kate Middleton. “Errori di comunicazione”, dicono. Ma è effettivamente così? Sono semplicemente piccoli sbagli o c’è altro? In molti si stanno chiedendo cosa possa nascondersi dietro la foto photoshoppata “male” della futura regina del Regno Unito. Così come per Ferragni ci si domanda se il caso beneficenza sia stato solo un piccolo inciampo lungo una strada costellata da traguardi e successi. Alle prese, ufficialmente da dicembre, con il Pandoro gate e ora anche con una “dolorosa” separazione dal marito Fedez, per Ferragni le toppe da mettere sono veramente tante. «Per entrambe dico che non si tratta di una strategia di comunicazione. Se così fosse sarebbe un suicidio», rivela a Leggo Daniele Chieffi, esperto di gestione delle crisi digitali, saggista, docente universitario e giornalista.