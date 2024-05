Re Federico e Mary, 20 anni di nozze tra gioie e (presunti) tradimenti: «A San Valentino lui ha passato la notte con un'amica»

Vent'anni di matrimonio insieme. Una storia d'amore, iniziata grazie a un incontro casuale, e anche presunti tradimenti. È il bilancio delle nozze dei reali danesi. Anche se nati in continenti diversi, il destino ha voluto farli incontrare. Re Federico X di Danimarca, 55 anni, sovrano dal 14 gennaio 2024, e la Regina Mary (nome di battesimo Mary Elizabeth Donaldson), 52 anni, festeggiano martedì 14 maggio 2024 il loro anniversario di nozze. Sin dall'incontro nel Duemila, la coppia, apparentemente, ha acquisito col tempo via via più forza, e ora, in seguito all'abdicazione della regina Margherita II, guida la famiglia reale danese. Tuttavia, sulla Regina pesano le voci continue di presunte scappatelle del sovrano. L'ultima degna di nota risale a febbraio.

