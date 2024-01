Federica Nargi e Alessandro Matri: «Ormai dormiamo in camere separate»

Federica Nargi (33) e Alessandro Matri (39) sono una delle coppie dello spettacolo più solide. Nate dal più classico dei cliché, lei velina mora e lui calciatore, hanno dimostrato anno dopo anno che con impegno, amore e dedizione, si può andare contro gli stereotipi e creare una famiglia solida e piena d'amore. La coppia non si è mai sposata, ma sul matrimonio non sono intransigenti:«Arriverà, anche se un figlio vuol dire già per sempre».

Tuttavia, i due, ospiti del podcast di Diletta Leotta, "Mamma Dilettante", hanno confidato di dormire spesso in camere separate. Come mai? Andiamolo a scoprire insieme.