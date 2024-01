Sciopero della fame per salvare la loro fattoria didattica dal metanodotto Snam: «Abbiamo investito tutti i nostri soldi»

Marta Garaffoni e Federico Raspadori, entrambi classe 91', lottano per proteggere la loro fattoria didattica. La coppia deve fare i conti contro l'esproprio temporaneo dei terreni per far passare il metanodotto Sestinimio Minerbio - da Provezza di Cesena (Forlì-Cesena) - della Snam Rete Gas.

Il sogno

La coppia da due anni sta lavorando al progetto di una fattoria didattica circondata da piante e animali: un bosco di 600 alberi e circa 80 animali. Tutto inizia nel 2022 con l’acquisto di due ettari di terreno. I primi interventi si concentrano sul terreno dove, lavorando giorno e notte, riescono a dare vita a un bosco di 600 alberi e ad accogliere circa 80 animali. Tra terreno e lavori vari se ne vanno quasi 100 mila euro. Da qui la necessità di aprire un mutuo e di fare tanti sacrifici, mantenendo il loro lavoro d’origine.

Con la speranza un giorno di poter trasformare questa passione in una piccola attività, il cui scopo è principalmente quello di promuovere eventi per bambini, accogliere animali che provengono da situazioni particolari e valorizzare l’ambiente circostante con boschi.