Fabrizio De André, 25 anni fa moriva il cantautore genovese: la vita, le canzoni e le curiosità di «Faber»

Sono trascorsi 25 anni da quando il cantautore genovese non c'è più. Fabrizio De André è divenuto simbolo della storia della musica italiana grazie a brani leggendari come «Crêuza de mä», «Bocca di Rosa», «La Città vecchia», «Il pescatore» e «Via del Campo».

25 anni senza «Faber»

Il cantautore si spense all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano a pochi giorni dal suo 59esimo compleanno. Sei mesi prima della sua morte, a De André fu diagnosticato un carcinoma polmonare che lo costrinse a interrompere definitivamente le sue esibizioni. L'artista era stato ricoverato in ospedale nel novembre 1998. Era uscito solo per un breve periodo, per trascorrere il Natale con la famiglia. Poi però, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare.