Fabio Carinci, chi è il killer che ha ucciso Rachele Covino: preso mentre girava nudo in strada

È ricoverato in una struttura psichiatrica del Foggiano piantonato in stato di arresto per omicidio Fabio Carinci, 43 anni, sospettato di essere il responsabile della morte della 81enne Rachele Covino sorpresa nella sua abitazione a pianoterra a San Giovanni Rotondo e uccisa nella tarda mattinata di ieri. Poco prima l'uomo ha seminato terrore nella cittadina cara a San Pio, dove tra l'altro ieri erano in corso i festeggiamenti in occasione della nascita del santo.

