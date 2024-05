F1, Gp Imola: orario e dove vederlo in tv e streaming. Dalle prove libere alla gara, il programma

Sta per andare in scena il settimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Dopo l'appuntamento di Miami, è il momento del tanto atteso appuntamento italiano, in Emilia-Romagna dove il 19 maggio si scenderà in pista per il Gp di Imola. A sorpresa nell'ultima gara in Florida ha vinto il 24enne Lando Norris, al suo primo successo in F1, avanti a Verstappen secondo e a Leclerc terzo, in occasione della Ferrari in azzurro.