Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 18 novembre 2023: numeri vincenti e quote

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi, sabato 18 novembre 2023: su Leggo.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti in tempo reale, con il jackpot del Superenalotto di 18 milioni di euro. Dopo le 20 tutti i numeri vincenti, a seguire le quote. Nell'estrazione di giovedì è stato centrato il 6 al Superenalotto da 85 milioni di euro. Nessun '6' né '5+1' o '5' al concorso di ieri del Superenalotto, è stato realizzato un '5' a cui vanno 125.013,24 euro. Il jackpot a disposizione del '6' per il prossimo concorso di oggi sale a 19.300.000 di euro.