Estrazioni Superenalotto, Lotto e 10eLotto di venerdì 25 agosto 2023: numeri vincenti e quote. Nessun 6 e 5+

Lotto, Superenalotto e 10eLotto, le estrazioni di venerdì 25 agosto 2023: su Leggo.it in diretta a partire dalle ore 20 tutti i numeri vincenti di oggi, con il jackpot del Superenalotto che, dopo il 6 da oltre 42,5 milioni centrato a Teramo sabato 10 giugno scorso, assegna oggi un ricco montepremi da 45 milioni di euro. Nel Superenalotto ieri non ci sono stati 6 ma un 5+1 da 560 mila euro. Per la prossima estrazione di oggi venerdì 25 agosto, il 6 avrà un jackpot, come riferito, da 45 milioni.

