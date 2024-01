Esame di Stato 2024, materie della seconda prova, calendario e orali: ecco cosa cambia. Quando iscriversi al nuovo anno

Esami e future iscrizioni. Scadenze e decisioni sul prossimo futuro per gli studenti che si accingono a chiudere il loro percorso scolastico e per chi, invece, deve scegliere quale percorso educativo seguire. Mancano, infatti, poco più di sei mesi all'esame di maturità 2024. A breve l'uscita delle materie del cosiddetto esame di Stato, che quest'anno interesserà circa 500mila studenti. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, però, ha annunciato in queste ore che cambierà il colloquio. Intanto, nei prossimi giorni partono le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Novità assoluta è la prossima partenza del Liceo del Made in Italy.

Ecco tutte le novità e le indiscrezioni emerse.