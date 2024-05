L’Eredità, Andrea Saccone dalla fama alla depressione: «Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi lasciai la tv, non volevo sfruttare la sua morte»

Andrea Saccone è stato l'ultimo grande campione dell'Eredità condotta da Fabrizio Frizzi: due settimane imbattuto e un montepremi accumulato di oltre 48mila euro, ma per il pubblico a casa sarà per sempre l'eterno Peter Pan di 18 anni. Il conduttore spese bellissime parole al suo congedo, pochi giorni prima di venire a mancare e Andrea lo ricorda ancora con tanto affetto: «Mi ritrovavo spesso a rispondere a domande su di lui, ma non volevo sfruttare la sua morte. Ero un patito di televisione, ma per tutti ero inevitabilmente legato alla figura di Frizzi. Mi invitarono ovunque per ricordarlo e parlare di lui».

Durante una sua ultima intervista, l'ex campione ha raccontato alcuni aneddoti della sua partecipazione a L'Eredità e a Fabrizio Frizzi.