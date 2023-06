Emanuela Orlandi, le piste mai seguite: lo 007 e il misterioso venditore "Avon"

Dalla pista Vaticana a quella Londinese, al corpo nascosto sotto Castel Sant’Angelo, fino alla quella più recente della “reclusione” in una casa di cura. Sono solo alcune delle ipotesi, alcune delle quali farneticanti, indicate da alcuni testimoni, sul giallo di Emanuela Orlandi. A distanza di pochi giorni dal prossimo anniversario della ragazza scomparsa, il 22 giugno di quaranta anni fa, spuntano racconti che rischiano di depistare ulteriormente uno dei fatti più raccapriccianti che non hanno ancora restituito la verità alla famiglia che chiede giustizia. Ma tra conferme, smentite e inchieste finite con un nulla di fatto, non sono mai state prese in considerazione le piste investigative più semplici e meno complottiste.

«Emanuela Orlandi è sepolta sotto Castel Sant'Angelo», la rivelazione dell'ex carabiniere. Il fratello Pietro: «Pura follia»