Turista morta ad Amalfi: chi è Elio Persico lo skipper accusato di omicidio colposo. «È risultato positivo alla cocaina»

La tragedia, che ha sconvolto il lembo più estremo della penisola sorrentina, continua nuovi dettagli sconcertanti. L'incidente tra barche avvenuto ad Amalfi, costato la vita a una turista americana di 45 anni Adrienne Vaughan, inizia ad avere una dinamica molto più chiara.

Chi è Elio Persico: lo skipper risultato positivo alla cocaina

Un video drammatico, infatti, aggrava la posizione dello skipper alla guida del motoscafo che ha tagliato la strada al veliero turistico Tortuga al largo della Costa di Amalfi. Dalle immagini girate da uno degli 80 passeggeri stranieri che erano a bordo del veliero da 40 metri, si vede infatti che il conducente del gozzo da 6 metri - dopo la collisione - fa un'ulteriore manovra azzardata. Ma procediamo con ordine e scopriamo chi è lo skipper risultato positivo alla cocaina.

La manovra azzardata

Il comandante del veliero turistico ha subito dichiarato che la collisione è avvenuta perché l'altra imbarcazione gli ha tagliato la strada. Un'accusa che, adesso, sembra essere confermata da un video spuntato girato da uno dei turisti a bordo del veliero Tortuga.

Ad aggravare la posizione dello skipper, iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo e naufragio, sarebbe stato un filmato girato da una delle persone che si trovava a bordo del veliero turistico al momento dell'impatto.

Il video, già analizzato dagli inquirenti, mostrerebbe il conducente mentre - pochi attimi dopo l'incidente - fa un'ulteriore manovra azzardata, ingranando la retromarcia, forse aggacciando con una delle eliche del motore la turista americana, caduta in acqua insieme alla famiglia pochi attimi prima.





Chi è Elio Persico

Elio Persico ha 30 anni, è originario di Massa Lubrense e lavora in una società di noleggio barche che ha sede a Nerano. C'era lui, nel pomeriggio di giovedì, alla guida del motoscafo che si è scontrato contro il veliero turistico con a bordo 80 persone, dopo una manovra azzardata. Stando all'esito degli esami tossicologici, aveva assunto alcol ed è risultato positivo alla cocaina.

Per questo, nelle scorse ore, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo e naufragio. Nell'impatto è rimasto ferito, riportando un'infrazione al bacino e la frattura di alcune costole. È ricoverato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Non ce l'ha fatta, invece, la turista americana di 45 anni sbalzata in mare a causa dell'impatto.

Turista americana morta ad Amalfi, lo skipper positivo a alcol e droga. Negativo il comandante del veliero

Chi era la vittima

Adrienne Vaughan, presidentessa della casa editrice Bloomsbury, che tra gli altri detiene i diritti di "Harry Potter", è morta poco dopo essere stata ricoverata, a causa delle gravi ferite riportate.

Era arrivata in Italia da Londra insieme al marito, anche lui rimasto ferito a una spalla e ricoverato, e ai suoi due figli (illesi) che ora, in attesa dell'arrivo dei loro familiari dall'estero, sono stati affidati alle cure dei titolari dell'hotel prenotato. Il giorno prima avevano visitato tutti insieme Roma. Poi l'arrivo ad Amalfi e la decisione di salire sul motoscafo.

«Ascoltate più di 70 persone»

La procura di Salerno lavora su due ipotesi di reato (omicidio colposo e naufragio colposo) nelle indagini sull'incidente in mare costato la vita, in costiera amalfitana, all'editrice americana Adrienne Vaughan.

A renderlo noto, in una conferenza stampa, è stato il procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, sottolineando che finora nelle indagini sono state ascoltate oltre 70 persone, tra cui il marito della vittima ricoverato in ospedale che verrà nuovamente sentito appena le sue condizioni di salute miglioreranno.