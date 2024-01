Elezioni nel mondo, il 2024 anno decisivo per gli equilibri geopolitici: quali sono i Paesi che andranno al voto

William Lai, considerato da Pechino come «il pericoloso indipendentista», ha vinto le elezioni presidenziali di Taiwan. Ora gli occhi della classe politica internazionale sono puntati sul nono presidente della Repubblica di Cina, come dice la dicitura ufficiale - contestata dalla Città Proibita.

Come cambierà il Risiko geopolitico? Ancora presto per saperlo anche perché gli equilibri mondiali si modificheranno ancora per via delle numerose elezioni che si svolgeranno nel mondo.

Elezioni nel mondo

Più di 50 Paesi in tutto il mondo con una popolazione complessiva di circa 4,2 miliardi di abitanti terranno elezioni nazionali e regionali nel 2024, in quello che sarà l’anno elettorale più grande della storia con la partecipazione di sette delle dieci nazioni più popolose del globo.



Oltre alle elezioni europee, che chiameranno al voto i circa 400 milioni di elettori ed elettrici dei 27 stati membri, si voterà anche in otto dei dieci paesi più popolosi al mondo, cioè Bangladesh, Brasile, India, Indonesia, Messico, Pakistan, Russia e Stati Uniti, e in 18 paesi dell’Africa, che contribuiscono al conteggio con quasi 300 milioni di aventi diritto al voto, per un totale di 4 miliardi di persone.