Dove si vive meglio in Italia? Siena, Ravenna e Trento al top. Roma flop per i giovani, Sud in fondo alle classifiche

Siena per i bambini, Ravenna per i giovani e Trento per gli anziani. Sono queste le tre città dove si vive meglio per fascia d'età, secondo un sondaggio del Sole 24 Ore. L'indage prende in esame alcuni indicatori fondamentali alle esigenza dei cittadini. Il Sud resta in fondo alle classifiche. Roma è tra le peggiori per i giovani compresi tra i 18 e i 35 anni.

«I giovani tra i 20 e i 34 anni sono più soddisfatti nelle province minori: nessuna città metropolitana si trova nelle prime 20 posizioni della graduatoria legata a questo parametro», evidenzia Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne, che aggiunge: «Sedici delle ultime 20 province, invece, sono meridionali, di cui sei sono città metropolitane: qui lo “svantaggio urbano” si somma al minor sviluppo».

