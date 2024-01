Donne uccise a Naro, la figlia di Maria Rus: «Ho visto mia mamma carbonizzata, poi mi sono sentita male»

«Dalla finestra ho visto che dentro era buio e mia madre che era carbonizzata». A parlare è la figlia di Maria Rus, una delle due donne uccise venerdì a Naro, piccolo comune in provincia di Agrigento. Il corpo della 57enne è stato trovato divorato dalle fiamme in vicolo Avenia, dove i vigili del fuoco erano stati allertati per domare un incendio in un'abitazione. La seconda vittima, la 58enne Delia Zarniscu, è stata ritrovata poco dopo in via Da Vinci, in mezzo a un macabro lago di sangue. Per il duplice omicidio è stato fermato un uomo, un 24enne romeno, come le vittime, che non risponde ai magistrati.