Donna uccisa in casa a coltellate, scomparso il marito: ipotesi di omicidio. L'uomo potrebbe essere intercettato nelle prossime ore

Prosegue senza sosta l'indagine dei carabinieri per venire a capo della misteriosa morte della donna inglese Michele Dawn Faiers, 66 anni, trovata ieri accoltellata nel casolare acquistato oltre 3 anni fa a Casoli in contrada Verratti. Nelle ultime ore i carabinieri avrebbero accertato che l'uomo ha già lasciato l'Italia. Non si esclude che possa essere prossimo ad essere intercettato.

Gli investigatori stanno continuano ad ascoltare vicini e conoscenti, anche i numerosi connazionali residenti nella vicina Palombaro (Chieti) dove è presente una folta comunità britannica di 80 nuclei familiari. Michele e il suo compagno li frequentavano assiduamente.

Non è ancora chiaro il movente della tragedia, se scaturita da futili motivi oppure per problemi legati alla coppia.