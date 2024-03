Donatella Di Rosa, Lady Golpe denuncia il colonnello dei carabinieri: «Mi mandava foto e video di nudi e "immagini maschili"»

Donatella Di Rosa, oggi 65 anni e provata nel corpo dall'anoressia, è più conosciuta come Lady Golpe. Nel 1993, l’ex modella parlò di un presunto colpo di Stato progettato tra gli anni Ottanta e Novanta da alcuni militari, tra i quali l’allora suo marito, Aldo Michittu, colonnello della Folgore. Entrambi vennero processati, e mentre le accuse di eversione non vennero maii dimostrate, rimasero quelle di calunnia. La donna venne condannata in tutto a 4 anni e 4 mesi. La pena non fu scontata, però, anche a causa della latitanza durata fino al 2015 quando, per un controllo sul figlio, venne rintracciata, arrestata e messa ai domiciliari.