Dl lavoro: come cambiano smart working, bonus figli, contributi per le badanti e fringe benefit TUTTE LE MISURE

Dl lavoro, è iniziata la seduta della Commissione Lavoro del Senato che dovrebbe concludere le votazioni sugli emendamenti, circa una cinquantina. Da sciogliere resta il nodo sulla proroga dello smart working dopo il 30 giugno, mentre sembrerebbe intanto risolto il tema dei fringe benefit: sarebbero stati trovati i 190 milioni per rendere possibile la detassazione anche della parte contributiva, con il risultato che per i dipendenti con figli a carico i benefici aziendali entro la soglia di 3mila euro sono esenti da tasse anche sulla parte contributiva. Altro tema risolto, quello della decontribuzione totale a chi stabilizza le badanti che assistono anziani non autosufficienti. L'obiettivo è di chiudere l'esame oggi con il mandato al relatore, in modo che il provvedimento possa andare in Aula tra martedì e mercoledì.

Smart working addio per i genitori di figli under 14. Il ministro Zangrillo: «La pandemia è finita, non serve più»