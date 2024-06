Divorzio, quanto mi costi! Dai Ferragnez a Totti e Blasi, da Berlusconi a Bezos, gli assegni più costosi delle coppie vip

C'eravamo tanto amati, ma l'assegno di mantenimento non guarda in faccia proprio a nessuno. Occhi puntati su luci e ombre delle coppie celebri italiane e non che hanno fatto sognare con matrimoni da favola, ma anche tanto chiacchierare durante le battaglie legali durante le pratiche del divorzio.

Chiara Ferragni e Fedez sono solo l'ultima coppia celebre che ha deciso di prendere due strade diverse dopo 5 anni di matrimonio e amore intenso (e molto social). Nel 2022 è toccato alla coppia d'oro della Capitale, Francesco Totti e Ilary Blasi, ma se torniamo indietro con la memoria troviamo anche Silvio Berlusconi e la prima moglie Veronica Lario, con l'assegno di mantenimento più costoso di sempre, almeno in Italia.