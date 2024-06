Incidente in scooter, Diego muore a 18 anni dopo 48 ore di agonia: si stava preparando per la Maturità

Non ce l’ha fatta Diego Mencaroni, il 18enne rimasto gravemente ferito all’alba di sabato in un incidente stradale alla Cesanella. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Senigallia, in coma. Era stato trovato incosciente a terra in via Raffaello Sanzio e non si era più ripreso.