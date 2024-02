Deulofeu choc, verso l'addio al calcio: «Sto provando a recuperare ma so che potrei non giocare mai più»

«Sto provando a recuperare in tutti i modi, ma ho accettato l'idea che io possa anche non riprendermi. Da diversi mesi so che potrei non giocare mai più». Lo ha detto Gerard Deulofeu nel corso di una diretta Twitch al canale Jijantes. Parole drammatiche per il talentuoso ex calciatore di Barcellona, Everton e Milan, attualmente all'Udinese, che sta vivendo un calvario lunghissimo e a questo punto rischia di dover dare l'addio al calcio.