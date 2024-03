Decreto elezioni approvato: mandato sindaci, date del voto e fuorisede. Quando e come si vota

È stato approvato dal Senato – con 79 voti a favore, 39 contrari e 6 astenuti – il decreto legge elettorale, detto dl elezioni, che ora passa alla Camera. Sono numerose le norme che contiene: voto di sabato e domenica, per la prima volta, alle europee di giugno; accorpamento delle elezioni amministrative con quelle europee; stop al limite dei mandati per i sindaci dei piccoli comuni; voto nelle citta di domicilio temporaneo per gli studenti fuorisede. È la prima volta che vengono modificate le norme sostanziali sugli Enti locali attraverso un decreto che detta norme organizzative e amministrative. Ecco le principali novità del decreto.