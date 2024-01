Curriculum perfetto per trovare lavoro: «Incisivo, breve e coerente». Le dritte del cacciatore di teste

Trovare lavoro può non sempre risultare facile. Soprattutto in un periodo storico dominato da incertezze e in cui spesso le offerte dei datori di lavoro mal si conciliano con le competenze, troppo scolastiche e accademiche, fatte proprie durante il percorso di studi.

Il modo migliore per trovare un impiego, specie per chi è giovane e non ha alle spalle esperienze lavorative significative, è cercarlo con un buon biglietto da visita. Un curriculum vitae studiato nei minimi dettagli: "invitante", rispondente alle qualifiche effettivamente possedute e che soprattutto sia breve. La terza caratteristica in molti casi mette in crisi chi cerca lavoro. Tuttavia è proprio quella la chiave per ottenere attenzione e essere presi in considerazione.

Trucchi e consigli che servono ad evitare le trappole che la tecnologia mette sul cammino di chi sta cercando lavoro. Ecco come va scritto il cv perfetto per essere assunti.