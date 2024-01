Crolla palazzina in provincia di Roma, l'esplosione forse per una fuga di gas: «Famiglia di 3 persone estratta viva dalle macerie»

Una palazzina è crollata a Canale Monterano, in provincia di Roma, probabilmente in seguito a un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Il crollo, dalle prime informazioni, avrebbe coinvolto una famiglia composta da tre persone. Sono una coppia e il figlio diciottenne le tre persone estratte vive dalla palazzina crollata stamattina intorno alle 8. L'ultimo ad essere stato tratto in salvo dalle macerie sarebbe proprio il ragazzo.

Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri.