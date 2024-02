Cristian Sodano, le ultime ore prima della strage: la notte passata a casa della ex, poi gli omicidi. «Geloso per i viaggi di Desyrèe»

Violento e capace di avere scatti d'ira. Così viene descritto il Cristian Sodano a Cisterna di Latina, dove il finanziare ha ucciso la sorella e la mamma della ex, Desyrée Amato. La relazione con lei era finita e lui non l'aveva mai accettato. In uno degli scontri verbali Cristian Sodano ha scaricato tutta la sua furia sulle due vittime, Renée Amato e Nicoletta Zomparelli, di 19 e 49 anni.

Il killer non è stato portato nel carcere di Latina, dove è detenuto uno zio della vittima che avrebbe forti precedenti penali, riporta Sky tg 24.