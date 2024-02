Cossiga, la figlia: «Quel té in casa con i terroristi e il suo bipolarismo. Il flirt con Federica Sciarelli? Glielo chiedemmo anche noi»

Quando vide il papà prendere il té in casa con i terroristi Anna Maria Cossiga rimase «basita». La figlia dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga lo ricorda molto bene: «Una volta trovai in salotto Francesca Mambro e Giusva Fioravanti che prendevano il tè. Lui mi disse: "Figlia mia, per la strage di Bologna sono innocenti"».

Il terrorismo interno e la politica internazionale

L'intervista alla saggista e docente di antropologia culturale al Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena sulla vita di Cossiga, come politico e come padre. «Aveva sempre la casa piena di gente», ha ricordato. Un'altra volta lo trovò con Adriana Faranda, la brigatista. E anche lì dovette spiegare, di fronte allo stupore della figlia: «Lo Stato deve fare pace con i terroristi sconfitti».

Un uomo antifascista, per cui il fascismo era «il male assoluto», ma in casa c'era un forte dibattito sulla politica internazionale: «Babbo era sionista - ha spiegato -. Con Israele sino alla morte. Anch’io ero abbastanza filoisraeliana. Mio fratello invece era filopalestinese».