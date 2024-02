Corso da drag queen per bambini da 11 anni in sù, è polemica: «Questa iper-sessualizzazione è dannosa per i piccoli»

«Crea e impersona una drag queen». L'invito al corso per bambini e ragazzi tra 11 e 15 anni ha scatenato una forte polemica tra i genitori. Il laboratorio, ideato dal centro Lgbtq Le Girofad di Bordeaux, in Francia, ha l'obiettivo di creare «un corso drag per rompere gli schemi».

Il programma è stato inserito tra le attività svolte dai ragazzi e proposte dall'associazione MJC CLAL (che organizza laboratori per ragazzi) durante le prossime vacanze scolastiche di febbraio, tra un laboratorio di robotica e un'animazione circense. L'organizzazione con finalità di «educazione popolare», si legge su Le Figaro, ha deciso di proporre ai giovani dagli 11 anni in sù «uno corso drag che rompa gli schemi».