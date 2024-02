Molotov al Consolato Usa a Firenze, Hamas rivendica l'attentato: «Inizieremo con la prima operazione». Il video al vaglio della Digos

Gli effetti della guerra israelo-palestinesi si riversano anche in Italia. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Ci troviamo a Firenze. È emerso un video di una presunta rivendicazione del lancio delle due bottiglie molotov contro il Consolato Usa.



Un filmato di due minuti con un messaggio in arabo e i sottotitoli in italiano, fatto pervenire alle redazioni della Tgr di Firenze e del sito Firenze Today, nonché alla trasmissione Report di Rai3 attraverso mail o via social con l'indicazione di un link che rimandava a un canale Telegram «The whole world is Hamas».